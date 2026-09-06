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Владимирские новости

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В Покрове «Ласточка» начнёт останавливаться с 25 октября

В Покрове «Ласточка» начнёт останавливаться с 25 октября

Договорённость с ОАО «РЖД» позволит остановить скоростные поезда «Ласточка» на станции Покров, первая посадка и высадка пассажиров запланирована на 25 октября.

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