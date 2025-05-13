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Россия и США поставили Зеленскому дипломатическую вилку

Россия и США поставили Зеленскому дипломатическую вилку

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета Иногда охотник попадается в свой собственный капкан – и становится добычей.

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