Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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В Москве на детской площадке мигрант из Афганистана выстрелил из пистолета в маленькую девочку.

В Москве на детской площадке мигрант из Афганистана выстрелил из пистолета в маленькую девочку.

Обычная вечерняя прогулка 12-летней девочки в московском Царицыно едва не закончилась трагедией. Ребенок вышел на улицу вместе с матерью и домашней собачкой, но вскоре рядом прогремел выстрел.

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Наталья

Конечно, родителей девочки уже наказали? Как пытаются наказать мать - блогершу из Краснодара, над сыном которой издевалось великовозрастное животное из Сирии?