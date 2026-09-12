В Москве на детской площадке мигрант из Афганистана выстрелил из пистолета в маленькую девочку.

Обычная вечерняя прогулка 12-летней девочки в московском Царицыно едва не закончилась трагедией. Ребенок вышел на улицу вместе с матерью и домашней собачкой, но вскоре рядом прогремел выстрел.
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Конечно, родителей девочки уже наказали? Как пытаются наказать мать - блогершу из Краснодара, над сыном которой издевалось великовозрастное животное из Сирии?
Долго ещё эти прматы будут разгуливать по земле России.
БЛД... охереть.....
А что вообще в России делают духи?????????????????????????????
Какая БЛД их в страну пустила????????????????????
Они, сцуко, днём "дехкане и дервиши" - ночью ДРГ.
У кого то ума хватило,что бы талибан не был объявлен террористической организацией!
только "Чёрная сотня" наведёт порядок на улицах городов России...
Откуда у приезжего бандита оружие, пусть и травмат? Мигрантам уже разрешили? Кто даёт разрешения? Идиотов из власти изгонять с позором, даже если они их ЕР!