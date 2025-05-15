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Тульские новости

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«Бренды России» рассказали историю жизни тульского живописца Порфирия Крылова

«Бренды России» рассказали историю жизни тульского живописца Порфирия Крылова

«Бренды России» к 35-летию со дня смерти уроженца Тульской области, известного живописца, карикатурщика и участника творческого коллектива «Кукрыниксы» Порфирия Никитича Крылова рассказали о том, как творил и чем вдохновлялся советский художник.

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