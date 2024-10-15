В Госдуме готовят проект закона о контроле над квадробингом

Законодатели работают над законопроектом, устанавливающим контроль над субкультурой квадробинга, которая для детей и общества, заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по культуре, заслуженный артист России, организатор проекта "Всероссийский день отца" Денис Майданов.
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