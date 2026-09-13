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Квантовые операции сократили с тысяч циклов до одного — ускорение превысило 1000 раз

Квантовые операции сократили с тысяч циклов до одного — ускорение превысило 1000 раз

Метод снижает время, в течение которого вычисления могут быть испорчены ошибками Квантовые компьютеры сегодня ограничены высокой чувствительностью к ошибкам: электрический шум, космическое излучение и перегрев могут нарушить состояние кубитов.

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