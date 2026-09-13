Квантовые операции сократили с тысяч циклов до одного — ускорение превысило 1000 раз

Метод снижает время, в течение которого вычисления могут быть испорчены ошибками Квантовые компьютеры сегодня ограничены высокой чувствительностью к ошибкам: электрический шум, космическое излучение и перегрев могут нарушить состояние кубитов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым