Вопросы безопасности и ремонта школ обсудили в Лихославле

В понедельник, 12 февраля, на совещании Главы Лихославльского муниципального округа Натальи Виноградовой с заместителями и начальниками управлений и отделов администрации поднимались вопросы безопасности дорожного движения, своевременной подсыпки дорог, вывоза снежных масс с обочин, расчистки контейнерных площадок, а также о ходе запланированных в 2024 году ремонтов учреждений образования.
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