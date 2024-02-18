Вопросы безопасности и ремонта школ обсудили в Лихославле

В понедельник, 12 февраля, на совещании Главы Лихославльского муниципального округа Натальи Виноградовой с заместителями и начальниками управлений и отделов администрации поднимались вопросы безопасности дорожного движения, своевременной подсыпки дорог, вывоза снежных масс с обочин, расчистки контейнерных площадок, а также о ходе запланированных в 2024 году ремонтов учреждений образования.