Доктор Мясников: врачи в США боятся найти неизвестные новообразования

Американские медики во время обследования пациентов боятся обнаружить неизвестные новообразования, заявил в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников.
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