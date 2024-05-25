Сильный ветер в Краснодаре обрушил крышу на детей перед торжественной линейкой

Торжественная линейка в школе № 29 в Краснодаре закончилась очень печально, даже не успев начаться. Сильный ветер снес часть крыши со здания учебного заведения, ранены дети, сообщил глава города Евгений Наумов в Telegram-канале.
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