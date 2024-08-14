Глава Сургута признался, что ему придется уволить своего тестя

Мэр Сургута (ХМАО) Максим Слепов уволит своего тестя, чтобы избежать конфликта интересов. Директор филармонии Яков Черняк после отпуска перейдет на пост художественного руководителя учреждения, написал глава города в своем telegram-канале.
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