Кратковременное прекращение подачи электроэнергии в Новоаннинском районе ⚡️⚡️⚡️ 12 августа с 08-00 до 11-00 (на 20 - 40 мин) п.
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Кратковременное прекращение подачи электроэнергии в Новоаннинском районе ⚡️⚡️⚡️ 12 августа с 08-00 до 11-00 (на 20 - 40 мин) п.