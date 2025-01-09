Онищенко: Новогодние туры в Китай могут привезти в Россию смертельный вирус Ирэн ОрлонскаяБывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предупредил об угрозе проникновения в страну метапневмовируса (hMPV) из Китая.
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