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Сафонов о лидерстве «Краснодара»: «Все вернулось на круги своя. Все зависит от нас, надо побеждать»

Сафонов о лидерстве «Краснодара»: «Все вернулось на круги своя. Все зависит от нас, надо побеждать»

После 17 матчей «быки» опережают идущий вторым «Зенит» на два очка. «Из‑за переноса матча успели на концовку [игры «Локомотив» — «Зенит»], посмотрели немного.

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