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Тарифная прибавка не спасла РЖД. «Синара» зашла в троллейбус. Мурманский порт идёт под снос. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

Тарифная прибавка не спасла РЖД. «Синара» зашла в троллейбус. Мурманский порт идёт под снос. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе были договорённости между РЖД и ВТБ об инфраструктурном кредите на 630 млрд руб.

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