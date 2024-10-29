Wildberries&Russ минимизировала возможности злоупотреблений со стороны персонала

Объединенная компания Wildberries&Russ в преддверии высокого сезона провела аудит бизнес-процессов на складах и минимизировала возможности злоупотреблений со стороны персонала, сообщает пресс-служба компании.
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