Роспотребнадзор предупредил, каких конфет не должно быть в сладком новогоднем подарке

Покупка сладкого новогоднего подарка может быть большой лотереей. Кто их собирал, какие конфеты положил, как этот набор сладостей хранился? Так, пару лет назад в дагестанском Буйнакске 61 ребенок и 10 взрослых отравились, наевшись просроченных конфет из новогодних презентов.