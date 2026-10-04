Президент Греции требует от Германии выплатить репарации за Вторую мировую войну

ORESTIS PANAGIOTOU/EPA/TASS Греция решила напомнить немецким властям, что требования репараций за Вторую мировую войну не имеют срока давности.
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