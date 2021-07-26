Мадридские бульвар Paseo del Prado и парк Retiro внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

После семи лет интенсивной работы с целью охраны исторических объектов испанской столицы от возможных изменений в будущем мадридские бульвар Пасео-дель-Прадо (Paseo del Prado) и парк Ретиро (Retiro) внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.