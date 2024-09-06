Мухтар Джакишев: При строительстве любого атомного объекта присутствует международный контроль

Бизнесмен и бывший глава "Казатомпром" отмечает, что при строительстве атомной электростанции коррупционная составляющая сведена к нулю, так как строительство контролируется международными организациями, передает Центр общественных коммуникаций.
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