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Хоть Вьетнам, хоть Индия: Мигранты Россию не спасут — да Россия уже и неинтересна мигрантам

Хоть Вьетнам, хоть Индия: Мигранты Россию не спасут — да Россия уже и неинтересна мигрантам

Бессмысленно делать ставку на импортную рабсилу, приезжие решают свои проблемы, а не наши В скором времени таджиков и узбеков на российских стройках заменят индусы.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Спасение утопающего а руках самого утопающего. Ни когда и ни где пришлые не решали вопрос замещения трудовых ресурсов. Временщики лишь тогда прибывают, когда получают привилегий больше чем коренное население и в ущерб его благосостояния.... А вот подрыв экономики государству приносят колоссальный, убивая квалификацию своих трудовых ресурсов, обрушая демографию, потребление товаров и услуг, социальную сферу и т.д.
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7 час.
Вадим Кузнецов
Просто интересно : каким образом визовый мигрант, завербованный конкретным предприятием на конкретное рабочее место, &quot;подастся в другую область деятельности&quot;? Как это у него получится? Особенно если он не говорит по русски и под рукой нет значимой толпы соплеменников?
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6 час.
лл
лина любимцева
КТО старается наводнить Россию  МИГРАНТАМИ?!!  Или нам теперь нужен российский ТРАМП?!!
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2 час.
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