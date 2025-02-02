Хоть Вьетнам, хоть Индия: Мигранты Россию не спасут — да Россия уже и неинтересна мигрантам

АНГЕЛ АНГЕЛ

Спасение утопающего а руках самого утопающего. Ни когда и ни где пришлые не решали вопрос замещения трудовых ресурсов. Временщики лишь тогда прибывают, когда получают привилегий больше чем коренное население и в ущерб его благосостояния.... А вот подрыв экономики государству приносят колоссальный, убивая квалификацию своих трудовых ресурсов, обрушая демографию, потребление товаров и услуг, социальную сферу и т.д.