Юрий Ильинов

Преступления Украины: Киевские нацисты атаковали детскую площадку в Белгородской области – погибла девочка Киевский режим, осознавая своё бессилие на поле боя, продолжает совершать преступления против мирного населения регионов РФ. Неонацисты выбирают для этого цели, никак не связанные с военными объектами. Так, минувшим днём украинские террористы нанесли удар по территории рядом с детской площадкой в Валуйском округе Белгородской области. От вражеского беспилотника погиб один ребёнок, а двое получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора области Александр Шуваев. «С большим прискорбием сообщаю, что в Валуйском округе от террористического удара киевских неонацистов погиб ребёнок, ещё двое получили ранения. В селе Принцевка украинский беспилотник ударил рядом с детской площадкой. В результате бесчеловечной атаки 13-летняя девочка получила тяжёлые ранения. Медики, прибывшие на место, предприняли все возможные меры для её спасения, но травмы оказались несовместимыми с жизнью», – написал Шуваев в своём канале в мессенджере Мах. По сообщению чиновника девочка семи лет получила множественные осколочные ранения головы, спины и ног. Пострадавшая госпитализирована в Валуйскую центральную районную больницу. Ещё одна девочка, девяти лет, доставлена в лечебное учреждение со множественными осколочными ранениями. Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что состояние обеих девочек врачи оценивают как средней степени тяжести и оказывают им всю необходимую помощь. Львова-Белова отметила, что постоянно находится на связи с уполномоченным по правам ребёнка Белгородской области и назвала атаку детской площадки бесчеловечным террористическим актом. Удар по детской площадке в Белгородской области – не первый и не единственный случай атаки по объектам детской инфраструктуры. 30 июля враг атаковал детский сад «Подснежник» в селе Благовещенка Каменско-Днепровского округа Запорожской области. Губернатор области Евгений Балицкий тогда написал в своём канале в Мах, что детей в дошкольном учреждении в тот момент не было, а из 15 сотрудников никто не пострадал. Здание получило серьёзные повреждения: посечён фасад, выбиты все окна. Аналогичный инцидент на Запорожье произошёл 11 февраля текущего года в селе Скельки. К счастью, также обошлось без пострадавших, однако здание было сильно повреждено. Отметим, что днём ранее в этом же селе от рук боевиков киевского режима во время похоронного обряда погиб священник – протоиерей Сергий Кляхин – настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы города Днепрорудное. Комментируя удар по детской площадке в Белгородской области, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник написал в Мах: «Преднамеренные удары по детям, их убийство и ранения – это страшное военное преступление, которое совершили украинских изверги». Мирошник назвал ужасающие цифры: с начала года от рук боевиков Зеленского погибли более 35 несовершеннолетних, а около 300 детей получили ранения. Очевидно, что киевский режим приносит жителям новых регионов России горе и разрушения. Здесь и месть и за их выбор жить в России, и желание дестабилизировать обстановку и сорвать грядущие выборы в Госдуму РФ, и ненависть. Расчёт на то, что постоянные атаки по гражданским объектам (включая детские учреждения и даже игровые площадки!) и транспорту парализуют жизнь населения. Но осуществиться этим планам не суждено. Все преступления неонацистского Киева расследует Следственный комитет РФ, а ущерб, причинённый в результате атак ВСУ с молчаливого согласия западных стран (а то и при их участии), вносится в Государственный реестр мониторинга ущерба, нанесённого России недружественными странами.