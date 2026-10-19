Палестинский вопрос сейчас пытаются отодвинуть на самую периферию международной повестки и лишить смысла решения ООН о создании палестинского государства, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров в Тегеране, сообщило 19 октября агентство РИА Новости.
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