© Microgen/Shutterstock/FOTODOMЗолотая пластина с греческой надписью, найденная в руинах римской крепости Апсарос на черноморском побережье Грузии, вывела археологов на след купца из Крыма, поставлявшего товары римской армии почти 2000 лет назад.
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