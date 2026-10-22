© Microgen/Shutterstock/FOTODOMЗолотая пластина с греческой надписью, найденная в руинах римской крепости Апсарос на черноморском побережье Грузии, вывела археологов на след купца из Крыма, поставлявшего товары римской армии почти 2000 лет назад.