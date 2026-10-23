Украина намерена изменить порядок проверки грузовиков с зерном на границах Евросоюза. Киев предложил польским и словацким властям перенести таможенный досмотр с пограничных пунктов вглубь территории этих стран.
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