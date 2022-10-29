В Польше начали ставить на воинский учет украинских мужчин, сбежавших от мобилизации

После начала спецоперации на Украине было объявлено военное положение, в рамках которого проведено несколько волн принудительной мобилизации военнообязанных.
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