Прогноз погоды в Крыму на 19 апреля ☀️ В Симферополе +24 и малооблачно В Севастополе +16 и ясно В Евпатории +17 и облачно с прояснениями В Черноморском +16 и ясно В Джанкое +17 и ясно В Ялте +17 и малооблачно В Алуште +18 и малооблачно В Керчи +18 и ясно В Армянске +18 и ясно В Красноперекопске +18 и ясно В Бахчисарае +20 и облачно с прояснениями В Феодосии +16 и ясно В Судаке +17 и ясно 📲 Присылайте в редакцию «Крым 24» истории, а также снятые в своих городах и районах материалы: @tvk24_bot ✅ По поводу рекламы пишите: @reklamak24_bot тест тест.