Исинбаева всё. Новые подробности скандала

Будем презирать ее... вот что мы сделаем.

Сергей Микульский

Мне смешно. Два года не появлялась на заседаниях нашего олимпийского комитета и ее оттуда не поперли. Пипец у нас идиоты в руководстве спорта сидят. Все прогнило насквозь. Человек мира Россию унижает!