Юрий Кот После громких заявлений человека мира Исинбаеву исключили из состава центрального штаба Народного фронта.
Исинбаева всё. Новые подробности скандала
Комментарии
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лл
лина любимцева
Будем презирать ее... вот что мы сделаем.
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5 час.
Сергей Микульский
Мне смешно. Два года не появлялась на заседаниях нашего олимпийского комитета и ее оттуда не поперли. Пипец у нас идиоты в руководстве спорта сидят. Все прогнило насквозь. Человек мира Россию унижает!
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5 час.
вд
валерий двойнишников
Кормили - поили эту стерву за счет народа российского...и Чо?
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4 час.
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