Создатель Garry’s Mod не верил, что её кто-то купит, а спустя 18 лет продажи песочни...

Создатель Garry’s Mod не верил, что её кто-то купит, а спустя 18 лет продажи песочницы превысили 25 миллионов копийПопулярная физическая песочница Garry’s Mod от Гэри Ньюмана (Garry Newman) и Facepunch Studios сегодня, 29 ноября 2024 года, не только празднует своё 18-летие, но и достижение новой вершины продаж.