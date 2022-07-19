Как сейчас живет звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова: пошла в политику и занялась режиссурой. Смотрим горячие фото красотки

Юлия Михалкова — одна из самых горячих знаменитостей в российском юморе. Она была частью «Уральских пельменей» и сводила с ума мужчин, а затем решила податься в политику.
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