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Как сейчас живет звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова: пошла в политику и занялась режиссурой. Смотрим горячие фото красотки

Как сейчас живет звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова: пошла в политику и занялась режиссурой. Смотрим горячие фото красотки

Юлия Михалкова — одна из самых горячих знаменитостей в российском юморе. Она была частью «Уральских пельменей» и сводила с ума мужчин, а затем решила податься в политику.

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