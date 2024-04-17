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Кроссворд ´Страна торговли´.

Кроссворд ´Страна торговли´.

12.04.2024 мастер производственного обучения учреждения образования Луканович С. В. в рамках декады представила кроссворд ´Страна торговли´, который состоял из не сложных вопросов, чтобы на них смогли ответить все учащиеся колледжа, что позволило вовлечь их в активную самостоятельную работу .

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