Слово и дело

9 254 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Что партия гнилая, что сам Явлинский, черви все сожрали...Позиция Явлинског...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Как заманчиво и что вместе с ВДВ в одессу, харьков, Николаев, Киев и т.д... А вот Россия для нынешних нациков столыпи...На Украине подели...
  • Иван Петров
    Супер!!! Кажется, это красивейшая замок-тюрьма на островке посреди реки. А вокруг яхты, на берегу кафешки....Фонд борьбы с реп...

InsideOver: испытания российской АПЛ «Белгород» вызвали переполох на Западе

InsideOver: испытания российской АПЛ «Белгород» вызвали переполох на Западе

В публикации издания InsideOver говорится, что испытания субмарины стали сигналом, который был послан Россией в период эскалации в отношениях с США и другими западными странами после провокации ВМС Британии у берегов Крыма, передает «ПолитРоссия».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх