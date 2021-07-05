InsideOver: испытания российской АПЛ «Белгород» вызвали переполох на Западе

В публикации издания InsideOver говорится, что испытания субмарины стали сигналом, который был послан Россией в период эскалации в отношениях с США и другими западными странами после провокации ВМС Британии у берегов Крыма, передает «ПолитРоссия».
В публикации издания InsideOver говорится, что испытания субмарины стали сигналом, который был послан Россией в период эскалации в отношениях с США и другими западными странами после провокации ВМС Британии у берегов Крыма, передает «ПолитРоссия».
Свежие комментарии