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Оби Микел о Кайседо: «Он напоминает Канте, сейчас мы видим игру, которую он показывал в «Брайтоне». Однажды Мойсес станет капитаном «Челси»

Лондонцы купили эквадорского полузащитника у «Брайтона» летом 2023-го за рекордные 115 млн фунтов. Кайседо отдал голевую передачу на Николаса Джексона в матче прошедшего тура АПЛ против «Вест Хэма» (3:0).

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