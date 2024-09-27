Американская разведка уберегла Байдена от опрометчивого шага – The New York Times

The New York Times пишет, со ссылкой на собственные источники, что одним из мотивов, убедивших Белый дом воздержаться от снятия ограничений для ВСУ на удары американскими ракетами по российским тылам стало предостережение со стороны американской разведки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии