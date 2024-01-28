Конгрессмен Эммер: ситуация на границе США стала политической обузой для Байдена

Лидер республиканского большинства в нижней палате конгресса США Том Эммер заявил, что пограничный вопрос интересует действующего главу государства Джо Байдена только потому, что он стал для него "политической обузой".
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