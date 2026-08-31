В Италии бездомный мужчина раздавал деньги людям на улице

В Италии бездомный мужчина устроил раздачу денег прямо на улице, пишет El Mundo. Он появился с чемоданом, наполненным наличными, и начал отдавать купюры случайным прохожим.
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