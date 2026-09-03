Мэр Горловки сообщил о ранении жителя после атаки дрона ВСУ

В Горловке, ДНР, мирный житель получил ранение в результате атаки дрона ВСУ. О происшествии сообщил мэр города Иван Приходько через социальные сети, назвав украинских военных террористами.
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