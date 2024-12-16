Мишустин: СНГ работает над созданием общего рынка труда

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что страны СНГ продолжают работу по формированию общего рынка труда и развитию зоны свободной торговли, которая способствует созданию благоприятного инвестиционного климата.
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