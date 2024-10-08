Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Каспаров назвал Шольца и Байдена импотентами, а себя – сравнил с Лениным

Каспаров назвал Шольца и Байдена импотентами, а себя – сравнил с Лениным

Политнавигатор Грядущая встреча лидеров государств формата «Рамштайн», где будет обсуждаться дальнейшая помощь Украине, – это съезд политических импотентов, которые готовы на всё, лишь бы не воевать с РФ.

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Комментарии
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СК
Степан Капуста
Кто кому навязал эту войну - ещё вопрос...
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