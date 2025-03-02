Куда ведет дыра в Земле, у которой не нашли дно: безмерная пустота, обнаруженная в бухте полуострова Юкатан Ольга БезродняяНедавнее открытие на полуострове Юкатан поразило ученых и исследователей: была обнаружена непроницаемая дыра, названная Таам Джа.