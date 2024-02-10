Джо Манганьелло предлагал Marvel снять фильм про Колосса – актеру нравится рус...

Джо Манганьелло предлагал Marvel снять фильм про Колосса – актеру нравится русская культура и он хочет сыграть персонажаНедавно у издания Comicbook состоялось интервью с актером Джо Манганьелло: в ходе него актер рассказал о том, что однажды предложил Marvel экранизировать собственную версию Колосса.