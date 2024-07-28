В Челябинской области продолжаются подтопления населенных пунктов

В данном случае речь идет о Саткинском городском поселении. Также власти области сообщают о контролируемом сбросе воды из Иремельского водохранилища, из-за чего в зоне подтопления могут оказаться дома в МиассеРежим ЧС введен в Саткинском городском поселении Челябинской области из-за подтопления жилых домов, сообщили местные власти.