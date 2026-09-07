Эксперты рассказали, как сэкономить на коммунальных платежах после роста тарифов

С 1 октября россиян ждет рост расходов на жилищно-коммунальные услуги. Эксперты рассказали, сколько придется платить и как сэкономить на коммуналке.
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