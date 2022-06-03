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Авидзба: завод в Авдеевке может стать для украинских боевиков второй «Азовсталью»

Авидзба: завод в Авдеевке может стать для украинских боевиков второй «Азовсталью»

Ахра Авидзба, командир добровольческого батальона Донецкой народной республики «Пятнашка», выразил мнение, что коксохимический завод в Авдеевке может стать для украинских боевиков второй «Азовсталью».

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