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Всеволоду Шиловскому – 85: трагедия с комедией

Всеволоду Шиловскому – 85: трагедия с комедией

Воспоминания Шиловского — вообще театр одного актера. Он показывает «стариков» с такой любовью, бережно, чутко… Они его как-то приняли все, обозвали «юным дарованием», прислушивались к нему, совсем еще молодому человеку, подчинялись как режиссеру.

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