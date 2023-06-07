Всеволоду Шиловскому – 85: трагедия с комедией

Воспоминания Шиловского — вообще театр одного актера. Он показывает «стариков» с такой любовью, бережно, чутко… Они его как-то приняли все, обозвали «юным дарованием», прислушивались к нему, совсем еще молодому человеку, подчинялись как режиссеру.