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Царьград

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Новый кольцевой автобус №1502 свяжет Медведково и Пироговский с 19 сентября

Новый кольцевой автобус №1502 свяжет Медведково и Пироговский с 19 сентября

С 19 сентября в Подмосковье запускается новый кольцевой автобусный маршрут № 1502, который соединит станцию метро «Медведково» и посёлок Пироговский в городском округе Мытищи.

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