Иностранцы восхищаются шутками Путина

На медленном Ютубе давно уже лежит подборка шуток Путина, переведённых на английский язык (видео). И вот что забавно: никто в комментариях не называет нашего президента «военным преступником», как премьер Эстонии Кая Каллас, никто не повторяет прочие тезисы американской пропаганды.
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