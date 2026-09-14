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Медведи вышли к людям. Карта встреч с хищниками в Алтайском крае

Медведи вышли к людям. Карта встреч с хищниками в Алтайском крае

При появлении медведя возле населенного пункта жителей просят не приближаться к животному и сообщать о нем по номеру 112 Медведи в конце лета и начале осени все чаще напоминали о себе жителям Алтайского края.

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