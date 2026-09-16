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Казан көзге туризм өчен иң популяр миллионлы шәһәр булды

Казан 2026 елның көзендә торак арендалау популярлыгы буенча Россиянең миллионлы шәһәрләре арасында беренче урынны алган.

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