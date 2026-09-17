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Школы Херсонской области получили новые учебники по истории Новороссии и Донбасса

Школы Херсонской области получили новые учебники по истории Новороссии и Донбасса

Новые учебники по истории Новороссии и Донбасса поступили в школы Херсонской области. Об этом 17 сентября сообщил губернатор российского региона Владимир Сальдо .

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