Будущее китайской экономики оценили

В ближайшие годы ВВП Китая будет стабильно расти. Такой прогноз опубликовало издание China Daily. Основаниями для таких предсказаний стали высокая устойчивость китайской экономики, а также политика властей, направленная на ее поддержку и стимулирование внутреннего спроса.
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