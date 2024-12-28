Будущее китайской экономики оценили

В ближайшие годы ВВП Китая будет стабильно расти. Такой прогноз опубликовало издание China Daily. Основаниями для таких предсказаний стали высокая устойчивость китайской экономики, а также политика властей, направленная на ее поддержку и стимулирование внутреннего спроса.